Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "memurlara baskı" eleştirisi

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik belediye çalışanlarını kendi seçim kampanyasında kullandığı iddialarına ilişkin eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "memurlara baskı" eleştirisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik belediye çalışanlarını kendi seçim kampanyasında kullandığı iddialarına ilişkin eleştiride bulundu.

        Başkan Sezer, yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un seçimler yaklaştıkça kaybedeceğini anladığı için belediyenin kaynaklarını ve memurlarını kullanarak seçim kampanyasını yürüttüğünü belirtti.

        Kurt'un usulsüz biçimde belediyenin imkanlarını, çalışanlarını ve araç gereçlerini partisine kullandırdığını kaydeden Sezer, "Belediye memurları devlet memurudur. Devlet memuru parti faaliyetlerinde görev alamaz. Seçim kampanyalarında çalışamaz. Kazım Kurt emir verdiği memurlarına disiplin suçu işletmektedir. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim kampanyasında belediyenin kaynaklarını kullanmasının yanı sıra, devlet memurlarını da sahaya sürmektedir. Üstelik üst düzey yönetim kadrosunun işin içinde olduğuna dair birçok görüntü elimizde mevcuttur. Gerekirse bu isimleri ve resimleri tek tek yayınlayacağız." dedi.

        Kurt'un, belediyenin araçlarını, bilbordlarını ve yemekhanesini seçim çalışmalarında kullandığının bilindiğini, bu duruma belediye çalışanlarının seçim ofisi açılışlarına katılmasının da eklendiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu durum, devlet memurunun tarafsızlığı ilkesine aykırıdır. Devlet memuru olan belediye memurları tarafsız olması, seçim kampanyalarında görev almamaları gerektiği bilinmekteyken, Kazım Kurt tarafından belediyenin müdürleri ve memurları seçim ofislerinde ve seçim çalışmalarında çalıştırılmaktadır. Seçim ofislerinin ihtiyaçlarının, yiyecek içecek, temizlik malzemeleri gibi lojistik ihtiyaçlarının Odunpazarı Belediyesi tarafından karşılandığı ve belediye şirketine ait resmi araçların kullanıldığına dair resimler vatandaşlarımız tarafından paylaşılmaktadır. Söylentileri artık ayyuka çıkan ve resimleri paylaşılan bu durum karşısında AK Parti kayıtsız kalamaz ve hukuksuzluğa müsaade edemez. AK Parti bu konuyu takip edecektir. Belediye memurlarını seçim kampanyasında hangi yetkiye dayanarak kullandığını Sayın Kazım Kurt derhal kamuoyuna açıklamalı ve bu tutumundan bir an önce vazgeçmelidir. Sayın Kazım Kurt başarılı bir başkan olduğunu iddia ediyorsa neden bu kadar paniğe kapılmakta ve memurları seçim kampanyasına alet etmeye varacak şekilde her türlü imkanı zorlamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!

        Benzer Haberler

        TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı kutladı
        TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı kutladı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehme...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehme...
        Eskişehir'de yılın ilk iki ayında ihracat 731 milyon dolar olarak gerçekleş...
        Eskişehir'de yılın ilk iki ayında ihracat 731 milyon dolar olarak gerçekleş...
        Günyüzü'nde Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı
        Günyüzü'nde Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te ilk teravih namazı kılındı
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te ilk teravih namazı kılındı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, projelerini anlattı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, projelerini anlattı