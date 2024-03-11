TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Anadolu Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı: TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "TÜBİTAK deyince algısal olarak bilimsel ve teknolojik araştırma kurumun içerisinde daha fazla fen, mühendislik ve sağlık gibi alanlar başta geliyor gibi değerlendiriliyor. Ancak özellikle yakın zamanda sosyal ve beşeri bilimler üzerine çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL