Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de Seher Genç'i yaralayıp, Aysel Genç'i öldüren Davut Yiğitsoy için karar! - Son dakika haberi

        Vahşet ötesi! Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar

        İzmir'de dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç'i tabancayla yaralayıp, annesi Aysel Genç'i öldüren Davut Yiğitsoy adlı katile ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası verildi. Karar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç'i (31) tabancayla yaralayıp, annesi Aysel Genç'i (62) öldüren tutuklu sanık Davut Yiğitsoy (39), ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yiğitsoy'un cezasında indirim uygulamadı.

        DHA'nın haberine göre olay, 13 Mart'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Uyuşturucu kullanan ve kıskanç tavırlar sergileyen Davut Yiğitsoy, iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç’e zorla uyuşturucu kullandırıp şiddet uyguladı. Yiğitsoy, daha önce de bacağından tabancayla yaraladığı Genç’e eziyetlerini her geçen gün artırarak sürdürdü.

        Tutuklu sanık Davut Yiğitsoy
        Tutuklu sanık Davut Yiğitsoy

        Olay günü ise kahve kutusunda uyuşturucu kırıntısı bulan Seher Genç, akşam eve gelen Yiğitsoy ile bu konuyu konuşmak isteyince tartışma çıktı. Seher Genç, misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek amacıyla valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kızı, taksi beklerken, yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, tabancayla Seher Genç'i 7 yerinden yaralayıp, Aysel Genç'i ise öldürdükten sonra kaçtı. Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı.

        REKLAM
        Hayatını kaybeden Aysel Genç
        Hayatını kaybeden Aysel Genç

        Davut Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Yiğitsoy için 'kadına karşı canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, 'eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

        8 MART'TA CEZAYA ÇARPTIRILDI

        Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı 8 Mart'ta cinayetle ilgili karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Davut Yiğitsoy, taraf avukatları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını okudu. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Yiğitsoy hakkında 'eziyet ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da sanık tarafından işlendiği sabit görülmediğinden beraatine hükmedildi.

        Mahkeme, sanık Davut Yiğitsoy'u Aysel Genç'e yönelik eylemi nedeniyle 'kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Seher Genç'in yaralanmasına ilişkin de 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapse çarptırdı. Davut Yiğitsoy’a 'ruhsatsız tabanca bulundurmak veya kullanmak' suçundan ise 1 yıl hapis ve 30 tam gün karşılığı 600 TL adli para cezası verildi. Mahkeme takdiri indirim uygulamadı.

        "VERİLEN KARAR İLE BİR NEBZE OLSUN ACIMIZ HAFİFLEDİ"

        Seher Genç’in Avukatı Fırat Ay, "Verilen karar ile bir nebze olsun acımız hafifledi. Kadına karşı işlenen öldürme suçu ve öldürmeye teşebbüs suçu cezasız kalmadı. Yerel mahkemece verilen karar doğru bir karar. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Seher Genç
        #Davut Yiğitsoy
        #Aysel Genç
        #İzmir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"