AK Parti Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu açtı

AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu,Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Hatipoğlu, anket ve saha verilerine göre, AK Parti'nin seçimi kazanan parti olacağını söyledi.

"Mevcut belediyenin 25 yıldır yapmadığı hizmetleri AK Parti olarak biz yapacağımızı söyleyince kendi lasnmanlarında açıkladılar" diyerek, CHP'nin Eskişehir için hazırladığı 2024-2029 Vizyon Lansman Toplantısı'na atıfta bulunan Hatipoğlu, "Sizlere bir müjde vereyim, aldığımız sonuçlar, duyduklarımız, halkımızdan aldığım intiba ve bugün rakibimizin lansmanını görünce şuna karar verdim, seçimleri kazanıyoruz. Mart başında lansmanımızı yaptık. Eskişehir için projelerimizi açıkladık. Sağ olsun halkımızdan büyük teveccüh gördük. Eskişehirspor'dan, trafikten bahsettik ve Eskişehir'e yapacağımız hizmetlerden bahsettik. Sudan, suya yapacağımız indirimden ve suyun kirli olduğundan bahsettik. Hatta trafik sorununu çözmek için katlı kavşaklar ile çevre yolları yapmamız gerektiğini bahsettik. Bir baktık ki rakibimiz de 'su' diyor, 'Eskişehirspor' diyor. Senin aklın yeni mi başına geldi? 25 yıldır belediyedeydin, işin başındaydın. Suyu niye düzeltmedin? Lansmana koymuşsun. Trafiği niye düzeltmediniz? Bugüne kadar niye yardım etmediniz? 'Eskişehirspor için deplasman masraflarını karşılayacağım' dedin de sana 'yapma mı' dediler? Her imkanlar elindeydi. Niye bugüne kadar yapmadın? 'Bunları yapacağım' diyorsun, biz bunların neyine güvenelim? 25 yıldır yapmadığın hizmetleri bugün 'yapacağım' diyorsun. Bunlar size hiç yakışmıyor. İnsanları kandırmak, insanların duygularıyla, insanların hayalleriyle oynamak sizlere hiç yakışmıyor." dedi.

Hatipoğlu, gelecek dönemde yapılacak yatırımların Eskişehirlilere hem maddi hem de manevi kolaylık sağlayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin karnı, kes, kopyala ve yapıştır vaatlere tok. Biz kimseyi ayrıştırmadan, hangi mahalle olursa olsun hepsine eşit mesafede olacağız. Bizlere oy verenler de, bizlere oy vermeyenler de bizim hemşehrimiz. Biz esnafımızın yanında olacağız, şehrimizi büyüteceğiz. Vatandaşlarımız daha çok para kazanacak. Evlatlarımıza iş, aş oluşturacağız. Eskişehir'i büyütmeden yeni istihdam nasıl oluşturacağız? Bu sebeple Eskişehir'i büyüteceğiz. İmar problemlerini çözeceğiz, yavrularımıza yeni evler yapacağız. 5 yılda 25 bin kentsel dönüşümü hızlıca gerçekleştireceğiz. 25 yılda, sadece 24 adet kentsel dönüşüm yapanlara buradan diyorum ki 'Biz 5 yılda 25 bin adet yapacağız.' Biz bunları söyledikçe buraya genel başkanları geldi, hakaret etti. Mevcut belediye başkanı geldi, hakaret etti. Ben bu hakaretleri hak edecek ne yaptım? Sadece vatandaşlarıma diyorum ki 'Problemlerinizi çözeceğim. Benim sizlerle bir işim yok. Siz ne istiyorsanız yapın.' Bugüne kadar Eskişehirspor'a, trafiğe, suya çare oldunuz da biz olmayın mı dedik?"

Eskişehirspor hakkında da konuşan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz göreve geldiğimizde kimseyi ayrıştırmayacağız. Hepimiz kardeş değil miyiz? Hepimiz beraber değil miyiz? O Eskişehirspor tribünlerine gittiğimiz zaman soruyor musunuz kimsiniz diye? Merak etmeyin. Herkes Eskişehirsporlu olacak. Bak nasıl oldular, herkesi Eskişehirspor korkusu sardı. Şimdi diyorlar ki 'taraftarı deplasmana biz götüreceğiz.' Kardeşim ben Eskişehirspor başkanlığı yaptım. Ben belediyenin kapısına geldim. Eskişehirspor için bir otobüs istedim. Sizler beni kapıdan kovmadınız mı? Eskişehirsporlu taraftarlara bugüne kadar ne yaptınız? Şimdi diyorsunuz ki 'Seçimi kazanırsak yapacağız.' Ben seçimi kazansam da kazanmasam da elimden geleni yapıyorum. Bu işleri, bu siyaseti bırakın. Eskişehirspor'a hizmet ediyorsanız bugün edin. Bugün deplasman vardı. Niye götürmediniz? Bak deplasmana yine biz gönderdik. Eskişehirspor da Eskişehir de bizim hizmetlerimizle Süper Lig'e çıkacak. Size namus sözü veriyorum."

- Hatipoğlu Şirintepelilerle buluştu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Şirintepe pazar yerini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşların yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi.

Hatipoğlu, mahalle halkının ihtiyaç ve beklentilerini dinlediği ziyarette, projelerini açıklayarak, vatandaşlara çözüm sözü verdi.