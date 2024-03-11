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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Santos'la dikkat çeken istatistik! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Santos'la dikkat çeken istatistik!

        Fernando Santos yönetiminde ligde 10 maça çıkan Beşiktaş, bu 10 maçın 6'sında gol sevinci yaşayamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 23:21 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:21
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        Santos'la dikkat çeken istatistik!
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        Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanında 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde alınan sonuçlar dikkat çekiyor.

        Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde 10 maça çıktı. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 6'sında gol sevinci yaşayamadı.

        Beşiktaş'ta Fernando Santos ile ligde alınan sonuçlar şu şekilde:

        Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük

        Pendikspor 4-0 Beşiktaş

        Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor

        Sivasspor 1-0 Beşiktaş

        Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

        Kayserispor 0-0 Beşiktaş

        Beşiktaş 2-0 Konyaspor

        İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

        Beşiktaş 0-1 Galatasaray

        Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş

        Beşiktaş, Santos ile Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1 ve Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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