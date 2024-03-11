Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
Ankara-İstanbul karayolu Eryaman mevkiinde bir beton mikserinin freninin boşaldı, park halindeki 7 aracı ezerek hurdaya çevirdi. O an kameralara yansıdı
Ankara'da, freni boşalan beton mikseri yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Beton mikserinin otomobilleri hurda yığınına çevirdiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara-İstanbul karayolu Eryaman mevkisinde meydana geldi.
Fotoğraf: DHA
İddiaya göre; freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yok kenarında araç flosuna ait otomobillere çarptı.
Fotoğraf: DHA
7 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ
7 aracı hurda yığınına çeviren beton mikseri, otomobilleri sürükleyerek durabildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Fotoğraf: DHA
Beton mikserinin otomobillere çarparak durması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında araçlara çarparak bir süre sürüklediği görüldü.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.