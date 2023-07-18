Hakkari'de gözaltına alınan çobanın kaybolduğu iddiasına ilişkin davanın sanıkları hakim karşısında

ESKİŞEHİR (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çoban Nezir Tekçi'nin, 28 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddiasına ilişkin davada beraat eden emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) usul ihlali kararı sonrası yeniden yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan Kemal Alkan ile Tekçi ailesinin avukatı hazır bulundu. Ali Osman Akın ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Akın, savunmasında, "1995 yılı Nisan ayında yüzbaşı olarak taburla Yüksekova'ya gittim. Sonraki terfilerimi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) uygulanan prosedüre göre yaptım. Ben olay tarihinde bölük komutanı değildim. Hareket ve eğitim subayıydım. Yargılamaya konu olay yaşanmadı. Nezir Tekçi'yi hiç görmedim, gözaltına almadık. Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmiyorum. Bu olayla ilgili daha önce yargılandım ve beraat ettim. Bu karar kesinleşmiştir. Beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanık Alkan da hakkındaki suçlamayı reddedip beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

- Olay

Yüksekova ilçesi Köycük köyünde yaşayan ve 26 Nisan 1995'te askerlerce gözaltına alındıktan sonra kendisinden daha haber alınamadığı öne sürülen çoban Nezir Tekçi'nin babası Halit Tekçi'nin 1997'deki başvurusuyla konuya ilişkin soruşturma başlatan askeri savcılık, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermişti.

Yunus Şahin'in, 2010'da, askerlik yaptığı dönemde Tekçi'nin ölümüne tanık olduğunu öne sürmesiyle olaya karıştıkları iddia edilen emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011 yılında dava açılmıştı. Akın ve Alkan'ın tutuksuz yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e alınmıştı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Eylül 2015'teki karar duruşmasında, isnat edilen suçun sabit görülmemesi nedeniyle Akın ve Alkan'ın oy birliğiyle beraatlarına karar vermişti.

Tekçi ailesi avukatlarının kararın Anayasa'ya aykırılık iddiaları nedeniyle yaptıkları başvurulara ilişkin AYM'nin 21 Mart 2023 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. AYM, Anayasa'nın hayat hakkını düzenleyen 17'nci maddesinin usul boyutunun ihlal edildiğine işaret ederek dosyayı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.