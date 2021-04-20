Odunpazarı'nda sanat ve sanatçı müzeleri çoğalıyor Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Sanatı ve sanatçıyı ön planı çıkarma mantığını işliyoruz”

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi sanat ve sanatçıya verdiği değeri açtığı müzelerle gösterirken, her geçen gün sayısı artan müzelere gelen misafirler tarafından da takdir topluyor.

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı evleri son yıllarda müzeye dönüşüyor. Pandemi öncesi yılda milyonlarca insanın gelip ziyaret ettiği Odunpazarı evlerinde her geçen gün restorasyon oranı artıyor. Odunpazarı Belediyesi’nin restorasyon ve güzelleştirme çalışmalarını yaptığı tarihi bölge, yurt genelinde büyük beğeni topluyor. Son yıllarda ise şair, yazar gibi sanatçıların kişisel eşyalarının, kitaplarının, ödüllerinin sergilendiği sanat evlerinin sayısı git gide artıyor. Turistlerin uğrak alanı olan Odunpazarı evlerinde sanat evleri yoğun ilgi görüyor.



“Bu müze Türkiye’de ilk olabilir.”

Daha önce defalarca el değiştiren tarihi yapıları, ücretlerini ödeyerek belediye bünyesine alan ve sanat evi haline getiren Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, “İçinde bulunduğumuz mekân 200 yıla yakın bir süredir ayakta duran bir konak. Bizden önce birkaç kez el değiştirmiş, satış yapılmış. Bu satış bedellerini ödeyerek geri aldık. Aldıktan sonrada bir restorasyon daha yaparak Ataol Behramoğlu müzesi yaptık. Belki Türkiye’de ilk olabilir bu müze. Çünkü şairin, sanatçının kendi eşyalarının bulunduğu, kendi kitaplarının bulunduğu bir kütüphane haline getirdik. Halka açık, uzmanların incelemesine açık, ciddi materyali olan ve Eskişehirlilerinde gelip gezebildiği, içerisinde kitap okuyabildiği bir mekân oluşturduk. Odunpazarı Belediyesi olarak tarihi mekanların biraz da kültürle sanatla buluşmasını istiyoruz. Buranın açılışının üzerinden yaklaşık 2 yıl oldu” ifadelerini kullandı.



“Sanatı ve sanatçıyı ön planı çıkarma mantığını işliyoruz”

Odunpazarı Evleri’nin olduğu bölgede sanat ve sanatçı içerikli müzelerin devamının geleceğini ve şuan hali hazırda restorasyonu devam eden müzelerin olduğunu belirten Başkan Kurt şunları söyledi:

“Devrim Erbil adına bir konak yapıyoruz, o da 12 ay içeresinde biter. Yine Doğan Avcıoğlu’nun arşivini alıp, Eskişehir’e getirdik. Onun adına bir kütüphane yapacağız. Tayfun Talipoğlu’nun daktilolarını getirdik onun adına bir Tayfun Talip Daktilo Müzesi’ni yaptırdık. Yine Eskişehirli sanatçımız Osman Yaşar Tanaçan adına bir fotoğraf makinaları ve fotoğraf müzesi açtık. Dolayısıyla yaptığımız işlerin tamamında sanatı ve sanatçıyı ön planı çıkarma mantığını işliyoruz.”

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