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Vatandaşın ihbarıyla aracında silah taşıyan şahıs yakayı ele verdi

İHA

Vatandaşın ihbarıyla aracında silah taşıyan şahıs yakayı ele verdi

Eskişehir’de aracında silah taşıyan bir şahıs vatandaşın ihbarıyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gündoğdu Mahallesinde vatandaşın ‘Silahlı Şahıs’ ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu durdurulan bir araç içerisinde gözle görülür vaziyette duran 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsüne ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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