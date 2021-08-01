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Sağlık Emekçileri İçin Ulusal Şiir Ödülü’nün kazananı Murat Kahveci oldu

İHA

Sağlık Emekçileri İçin Ulusal Şiir Ödülü’nün kazananı Murat Kahveci oldu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi tarafından COVİD salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçileri adına şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Başvuruları 2 Temmuz’da sona eren şiir yarışmasının sonuçları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da katıldığı basın toplantısı ile açıklandı. Sağlık Emekçileri İçin Ulusal Şiir Ödülü’nün kazananı ise Murat Kahveci oldu. Kendisi de sağlık emekçisi olan Kahveci, Artvin Yusufeli Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışıyor.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi tarafından COVİD salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçileri adına düzenlenen şiir ödülü sonuçları açıklandı. SES Eskişehir Şube binasında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, şiir Ödülünün seçici kurulunda yer alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Birtürk Özkavak, Emel İrtem ve Ömer Asaf Tosun’un katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Kurt, “Belediyemiz ile SES arasında düzenlenen bir protokolle COVİD nedeniyle yaşamını yitiren ve gerçekten çok büyük mücadeleler veren sağlık çalışanlarına saygımızı ifade etmek adına bir şiir ödülü düzenledik. Sonuçta ciddi bir katılımla, 37 başvuru içerisinden değerlendirmeye alınan 12 dosyadan bugün birisi ödüle layık görüldü. Bu arkadaşımız Murat Kahveci. Birinci seçilen arkadaşımızın eseri bir kitap haline getirilecek. Uygun bir zamanda açmayı planladığımız Sağlık Emekçilerine Saygı Parkı’nın açılışında da kendisine ödülünü takdim edeceğiz. Ben iş birliklerinden dolayı SES yönetimine teşekkür ediyorum. Şiir ödülüne katılan bütün herkese de şükranlarımı sunuyorum. Umarım, bu işi sürekli hale getirecek çalışmayı da birlikte yaparız” dedi.


“Duyduğumuz minneti somutlaştırmak adına şiir ödülü düzenledik”
Başkan Kurt’un konuşmasının ardından SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Birtürk Özkavak, şeçici kurul adına basın metnini okudu. Dünyanın bir buçuk yıldır salgınla mücadele ettiğine dikkat çeken Özkavak, Covid 19 pandemisi sürecinde çok zor ve sıkıntılı günler yaşandığının altını çizdi. Bu süre içinde salgınla mücadelede izlenen yanlış politikaların da etkisi ile çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiğini belirten Özkavak, “Onların arasında salgınla mücadelede öncülüğü üstlenen yaklaşık beş yüz sağlık emekçisini de kaybettik. Biz de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin gerçek sendikası SES ve salgın sürecinde bütün gücüyle halkın ve sağlık emekçilerinin yanında olan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile birlikte salgında hayatını kaybeden sağlık emekçilerin anısına, onlara duyduğumuz minneti somutlaştırmak adına bir şiir ödülü düzenledik. Her zaman sağlık emekçilerinin yanında olan Odunpazarı Belediyemiz ve değerli başkanımız Kazım Kurt da bu ödülün gerçekleşmesinde büyük bir katkıda bulundular. Şiir Ödülünün duyurusu tüm ülke çapında yaygın bir şekilde yapıldı. Yarışmamıza gönderilen şiir dosyalarını titizlikle değerlendiren seçici kurulumuz şimdi sizlerle paylaşacağımız açıklamayı bizlere ulaştırdı” diye konuştu.
Murat Kahveci’yi kutlayan Birtürk Özkavak, şiir ödülene katılan tüm şairlere teşekkür etti. Özkavak, salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin anısı önünde saygıyla eğildiklerini söyledi.

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