Başkan Bozkurt’tan polis uygulama noktasına ziyaret

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçedeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İsmetpaşa Mahallesindeki BursaKütahya Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek, polis memurlarıyla bir süre sohbet etti. Başkan Bozkurt, trafik denetlemesi yapan polis memurlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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