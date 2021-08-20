İnönü’de geleneksel Tarla Günü yapıldı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde geleneksel hale getirilen 'Tarla Günü' bu yıl Yenice Mahallesi'nde yapıldı.

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 8’ncisi düzenlenen Tarla Günü’ne, Kaymakam Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Tarım Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, ilçe muhtarları, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Yenice Mahallesinde düzenlenen Tarla Gününde 20 dekar alanda 14 farklı çeşit ayçiçeği tohumu sergilendi. İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür edilirken, Başkan Bozkurt, tüm çiftçilere hayırlı, bol ve bereketli kazanç dileklerinde bulundu.

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