Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 112. yeni bölümüyle Salı akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. ATV'de Salı günü yayınlanacak olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları ve son bölüm özeti...
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında!
Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli), Kenan Çoban (Fahri), Turgay Tanülkü (Şahin Ağa), Haydar Şişman (Hurşit Dere), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli)
Senaryosu Raci Şaşmaz - Bahadır Özdener'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 112. yeni bölümü ile Salı akşamı ATV ekranlarında olacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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