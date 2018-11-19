Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı yayınlanan fragmanda bir çok detay yer alırken Ateş'in Emine'yi kaçırıp vurması dikkat çekiyor. İlyas ve Alparslan Ateş'in peşine düşüyor. işte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta Salı akşamı ATV ekrankarından yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır.

Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur.

Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır

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