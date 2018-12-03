Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlanan fragmanda bir çok detay yer alırken Alpaslan'ın kaçırılıyor olması en dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Edho yeni fragman

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümüyle Salı günü 20.00'da ekranlara gelecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölümü izlemek için tıklayınız

"Alpaslan'ın yaptığı çok büyük bir iş, faturasını da çok büyük bir kişiye kesecekler!"

Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltarak başardığı büyük iş, kısa vadede işlerine yarasa da başlarına gelebilecek belaları önlemeye yetmez. Tuncay'ın hedefi olmaktan kurtulamayan Çakırbeylilerin malları güvende fakat canları tehlikededir. Yenilgiye uğratılan Tuncay'ın üstlerine vermesi gereken bir hesap vardır.

Ünal Kaplan, yaşatılan bu mağlubiyetin faturasının Hızır'a kesileceğinin farkındadır. İntikam peşinde koşan düşmanlar ise sadece Hızır'la yetinmeyecek, beraberinde Alparslan'ı da alacaklardır. Çakırbeylilerin diğer bir mağduru İzzet'in önceliği de Alparslan'dan başka kimsenin bilmediği gizli depolardır. O depolara ulaşmak için ağabeyi ve yeğenine işkence edileceğini tahmin eden İlyas'ın elini çabuk tutması gerekmektedir.

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