Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölümü ile yarın akşam ATV ekranlarına gelecek. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. İşte, EDHO 119. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 119. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Can güvenliği kalmadı!

Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltarak başardığı büyük iş, kısa vadede işlerine yarasa da başlarına gelebilecek belaları önlemeye yetmez. Tuncay'ın hedefi olmaktan kurtulamayan Çakırbeylilerin malları güvende fakat canları tehlikededir. Yenilgiye uğratılan Tuncay'ın üstlerine vermesi gereken bir hesap vardır. Ünal Kaplan, yaşatılan bu mağlubiyetin faturasının Hızır'a kesileceğinin farkındadır. İntikam peşinde koşan düşmanlar ise sadece Hızır'la yetinmeyecek, beraberinde Alparslan'ı da alacaklardır. Çakırbeylilerin diğer bir mağduru İzzet'in önceliği de Alparslan'dan başka kimsenin bilmediği gizli depolardır. O depolara ulaşmak için ağabeyi ve yeğenine işkence edileceğini tahmin eden İlyas'ın elini çabuk tutması gerekmektedir.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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