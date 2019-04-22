Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevenleri tarafından beklenen 134. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. EDHO'nun 134. yeni bölüm fragmanında ise; Cezaevinde düşmanları Hızır ve Haşmet' saldırı düzenliyor. Peki, Hızır ve Haşmet'in hayatı kurtulacak mı? İşte, EDHO 134. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
EDHO 134. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
EDHO 133. SON BÖLÜM ÖZETİ
Yeni bir anlaşma yapmak için Mesutla tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur. Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akite sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.
Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de açalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyac olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözle önünde evlerinden aldırır. Ağabeylerinin zor kullanarak alınmasına şahit ol Ilyas ve Behzat'ın dışarıda bırakılmasının ise önemli bir sebebi vardır. O ebep, ortak menfaatler için birlikte hareket eden ikilinin, başlarında ğabeyleri yokken kendilerini öldürtecek bir hataya bulaşacak olmasıdır. itekim çok geçmeden bu planın ne kadar yerinde bir plan olduğu kanıtlanır. Kaplan'ı ölümle tehdit ederek Mesut'u tuzağa çekmesini bekleyen İlyas ve Behzat'ın unuttu şey içlerinde bir muhbir olduğu gerçeği olacaktır.
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