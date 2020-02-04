Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 155. son bölümünde Hızır'a karşı tuzak kuran ve hamle yapan Nasuh büyük bir şok yaşadı. Çünkü Hızır'ı ele geçirdiğini sanıyorken aslında kendisini ele verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. son bölüm özeti ve 156. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ155. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Hızır ölmeden, kendimi açığa çıkarmamaya kararlıyım!"

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur. Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.