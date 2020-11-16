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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragman izle! EDHO 172. bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO her salı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Alpaslan, ölümle burun buruna gelecek ve ortalık karışacak. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragman izle! EDHO 172. bölüm fragmanı izle!

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Pelin Akil gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tansiyon düşmüyor. ATV ekranlarında yayınlanan EDHO'nun 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

EDHO 172. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

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