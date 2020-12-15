Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Fenomen dizide şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcası Hızır Çakırbeyli’nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı’yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman’ı öldürmeye kararlıdır. Alpaslan Çakırbeyli’nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas’ın liderliğini kullanmak niyetindedir.

Alpaslan Çakırbeyli’nin ölümünü için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan’ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır. Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli’yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı’yla yüzleşmeye hazırdır.

Her ne kadar Hızır Çakırbeyli’ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli’nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...