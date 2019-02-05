Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? İzleyiciler tarafından en sık merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? ATV ekranlarında her Salı akşamı saat 20.00'da yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ile ilgili yapımcıdan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

ATV yayın akışında yeni bölümü bulunmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam neden ekranlarda olmadığıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmamıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşamki yeni bölümünün yerine Can Feda isimli sinema filmi yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hızı Çakırbeyli'nin hayatını konu alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 12 Şubat 2019 tarihinde saat 20.00'da ATV ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.