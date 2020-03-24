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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Çakırbeyliler ile Altan arasındaki savaş devam ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. son bölümü ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde İlyas ve Behzat düşmanları tarafından tuzağa düşüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

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