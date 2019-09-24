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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 140. son bölüm özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü izleyicinin nefesini kesti. Peki, EDHO 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü izlendi. ATV ekranlarında yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. son bölümünde, Ünal öldü mü? merak konusu oldu. Öte yandan, Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 141. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölümünün ardından 141. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM NELER OLDU?

"Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil!"

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

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