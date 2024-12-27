Esra Dermancıoğlu, 2025'e koştu
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla 2025'e koştu
Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmayı seven Esra Dermancıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.
Oyuncu, yolda koştuğu bir videosunu paylaşarak 2024 yılına veda etti ve 2025'e olan heyecanını takipçileriyle paylaştı.
"BENİMLE KOŞUN"
Videoda Dermancıoğlu, "2024 artık bittin, bay bay. Aslında asla kötü geçirmedim, çok güzel geçirdim. Muskat oyunum, harika dizilerim, televizyon, biraz aşk. 2025’e koşuyorum ve inanılmaz olacak. Benimle koşun" ifadelerini kullandı.