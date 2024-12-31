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        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu: Fransa’ya yerleştim - Magazin haberleri

        Esra Dermancıoğlu: Fransa’ya yerleştim

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te rol alan Esra Dermancıoğlu, Fransa'ya yerleştiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:09
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        "Fransa'ya yerleştim"
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        Esra Dermancıoğlu, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

        Esra Dermancıoğlu; "Fransa’ya yerleştim, kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada, hiçbir şey kalmadı. İstanbul'a geldiğimde Ece Yörenç'te kalıyorum. Tabii çalıştığım için şu an Kapadokya'da kalıyorum" ifadelerini kullandı.

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