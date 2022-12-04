Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim

Son dönemde açıklamaları kadar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda "Psikiyatrlardan yardım istiyorum" ifadelerini kullanarak 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını itiraf etmişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Psikologlardan yardım istemedim" diyerek yaşadığı sorunlar hakkında konuştu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Esra Dermancıoğlu, dün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını karşısında görünce şaşıran oyuncu, "Şöyle kenarda konuşalım arkadaşlar" dedi.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    "BU YIL KORKUNÇ GEÇTİ"

    Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "İyiyim arkadaşlar. Ama bu yıl korkunç geçti. Sendrom, hastalıklar onlar bunlar kötü bir yıl geçirdik. Psikologlardan bir yardım istemedim. Fikir hırsızlığı Türkiye'de ciddi bir problemdir. Aldatmak da; kocam onu yaptı, bunlar da bir magazindir eyvallah ama bunlar ciddi haberlerdir. Fikir hırsızlığını engellemek için ne yapılabilir? Bunlarla ilgi konuşmak lazım, benim için bunlar önemli" şeklinde konuştu.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    "BİLEN BİLİYOR!"

    Muhabirlerin, "Bir şey mi yaşadınız?" sorusuna ünlü isim; "Evet, bir şey yaşadım ve bu çok önemli bir şey. Bundan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Sosyal medyada delirmiş gibi gözüksem de, aslında bir şeyleri çalanın şuursuzluğu ve deliliği konuşmalı" yanıtını verdi.

    Bunun üzerine, "Projeniz mi çalındı?" sorusu yöneltilen Esra Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    Senaryom çalındı. Bu bana çok dokundu. Tanınmış birine yapıyorsunuz, bunun için çok açıklar var. Ama olması gereken yere şikayet ettim. Detay önemli değil. Biz biliyoruz, bilen biliyor.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    "PSİKİYATRLARDAN YARDIM İSTİYORUM" DEMİŞTİ

    Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını itiraf ederek, sosyal medyadan takipçilerine "Psikiyatrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" sözleriyle seslenmişti.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    "KENDİME DÖNDÜĞÜM ZAMAN KARANLIKLARA GİRDİĞİM OLUYOR"

    Öte yandan Dermancıoğlu, daha önce de konuk olduğu 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında bilinmeyenlerini anlatmıştı.

    Zaman zaman depresif zaman zaman da eğlenceli bir insan olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor" demişti.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    Oyunculuk serüvenini anlatan ünlü oyuncu, "Şahika Tekand'da eğitim aldım. Ardından Ece Yörenç'ten bir teklif geldi, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ile başladım. Ece, 'Mukaddes' karakterini yazarken benim de oyunculuğa başlamak istediğimi görmüştü. Çok güvenemediler aslında başlarda. Çünkü hiçbir tecrübem yoktu oyunculukla ilgili. 2009'da başladı serüvenim, buralara kadar geldi" ifadelerini kullanmıştı.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    Üç kez evlilik yaşayan oyuncu, "19 yaşında bir kızım var o da Amsterdam'da okuyor" demişti.

    'Cümbüş' adlı müzik aletinin mucidi olan Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan ünlü oyuncu, "Cümbüş dükkanı Unkapanı'nda. Dayımın oğulları işletiyor. Benim cümbüşe merakım olmadı. Ailem cümbüş çalardı ben arka odaya kaçardım. Pek aileci olamadım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    "KÖKÜNE KADAR HETEROYUM!"

    Daha önce özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum. Bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    "ESKİ EŞİM BENİ ALDATTI"

    Ünlü oyuncu, ayrıca aldatıldığını itiraf etmişti. Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.

    Bir kadın ve bir adamın sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebileceğini söyleyen oyuncu, "Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda" ifadelerini kullanmıştı.
  • Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

    "ERKEĞİN ALDATMASI SORUN DEĞİL"

    Dermancıoğlu'nun, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

    Ünlü oyuncu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip, ‘Ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor" demişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.