Esra Eron, Instagram'dan yaptığı açıklama ile 3 ay önce dahil olduğu Gel Konuşalım'dan ayrıldığını duyurdu. Esera Eron yaptığı açıklamada, partneri Hakan Ural'dan psikolojik şiddet gördüğünü belirterek, "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum" ifadelerini kullandı.
ESRA ERON KİMDİR?
Esra Eron, 1980 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Sunucu, manken ve oyuncu olan Eron, 2002 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasında üçüncülük elde etti. Aynı sene Miss Europe yarışmasında da üçüncü olan Eron, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık ile 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2010 yılında Alya isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Esra Eron, 5 yıllık eşi Murat Aşık'tan 2013 yılında boşandı. Kiralık Aşk (Feryal Tümen), Hırsız Var! (Begüm) ve Çatıdaki Kız gibi ekran projelerinde yer alan Esra Eron, İngilizce ve Fransızca biliyor. Magazin programlarının sunuculuğunu yapan Esra Eron, 2018 yılında gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım ekibine dahil oldu.
ESRA ERON'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI
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