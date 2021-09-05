"ŞİMDİ NE SEN VARSIN NE DE HAYALLERİMİZ..."

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Kazancıbaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hani, 16. yılımızı Ege'nin mavisi ile zeytin ağaçlarının buluştuğu o şirin koyda kutlayacaktık? Hani orta yaştan, yaşlılığa doğru uzanan yolda dün olduğu gibi bugün de yarın da 'Hastalıkta sağlıkta...' diyerek birbirimizin ellerini hiç bırakmayacaktık? Hani birlikte yaşlanacaktık? Hani deniz kenarında bütün gün mayonla dolaşacağın ve minik bahçesini hortumla sulayabileceğin bir evimiz olacaktı?

Şimdi ne sen varsın, ne hayallerimiz, ne de her evlilik yıl dönümümüzde yolladığın kıpkırmızı veya pespembe güllerin... Bu evlilik yıl dönümümüzde gözlerine değil, gökyüzüne bakarak sevgimi fısıldayacağım.