'Son sınıfta öğretmenliği bıraktım oyuncu oldum!'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Esra Ruşan: Son sınıfta öğretmenliği bıraktım oyuncu oldum!

Esra Ruşan, oyunculuk serüvenini anlattı. Üniversitenin son yılında öğretmenliği bıraktığını söyleyen ünlü isim, "Konservatuvara başladım" dedi

Esra Ruşan: Son sınıfta öğretmenliği bıraktım oyuncu oldum!
'Son sınıfta öğretmenliği bıraktım oyuncu oldum!'
0:00 / 0:00

Başrolünde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı final yapan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Esra Ruşan (39), hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Ruşan, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

Öğretmenlik okuyordum. Diksiyon kursuna başladım. 'Sunucu olurum.' diye düşünüyordum. Gittiğim yerin yanında tiyatro kursu vardı. 'Konservatuvar sınavına girsene.' dediler, beni sınava hazırladılar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sınava girdim 'Kazanamam!' diye düşünüyordum. Birinci aşamayı geçtim. İkinci aşamayı 'Geçemem!' diye düşünüyordum onu da kazandım. Ailemin haberi yoktu tabi... Annemin biraz tiyatrodan haberi var ama sınavlardan yoktu. Söyleyince 'Hayatta olmaz!' dediler. Çünkü ben öğretmenlikte dördüncü sınıftaydım. Ailemi bir şekilde ikna ettim. Öğretmenliği bıraktım ama aftan faydalanıp, tamamlayabilirim. Ara ara düşünüyorum da...

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tolga Çevik eşi Özge Çevik'e evlenme teklifi etti!
MAGAZİN Eşine evlenme teklifi etti!
Seda Sayan'ın ardından Niran Ünsal ve Işın Karaca da Isparta'da sahneye çıkacak
MAGAZİN Gül Festivali'nin yeni kadrosu
Cem Yılmaz kendisine gelen maili paylaştı: Dolandırıcılığın da tadı yok! Warren Buffett... - Magazin Haberleri
MAGAZİN Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın da tadı yok!
Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!
MAGAZİN Fındık Kurdu Berna büyüdü!
Seda Üren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Üren mesleği ne, evli mi ve çocuğu var mı?? Seda Üren hayatı ve biyografisi
MAGAZİN Seda Üren hayatı ve biyografisi
Fulya Zenginer bebeğinin yüzünü gösterdi: Kime benziyor? - Magazin Haberleri
MAGAZİN 'Kime benziyor?'
Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray fotoğrafı: Oyunculuk bulaştırıyor! - Magazin Haberi
MAGAZİN Oyunculuk orada bulaşmış!
Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim! - Günün Magazin Haberleri
MAGAZİN "Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!"
Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu yeniden barıştı: Mutluyuz - Magazin Haberleri
MAGAZİN Yeniden el ele!
Günay Musayeva: Eski eşim Tolga Karel'e mesaj atıp, tebrik ettim - Magazin Haberleri
MAGAZİN "Tolga'ya mesaj atıp, tebrik ettim"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.