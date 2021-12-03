Esra Sönmezer: Karakola ifademi verdim!

"Karakola ifademi verdim!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Pandemi nedeniyle iki yıldır tiyatro sahnesinden uzak kalan Sönmezer, vodvil tarzında yeni bir oyun hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

"OCAK AYINDA SAHNEDE OLACAĞIZ"

'Seni Gidi Beni' isimli oyunun provasından çıktığını belirten Esra Sönmezer, "Her şey yolunda arkadaşlar. Yeni bir oyun hazırlığımız var. Ocak ayında inşallah sahnede olacağız." diye konuştu.

"KARAKOLA İFADEMİ VERDİM"

Geçtiğimiz günlerde Sönmezer'in de katıldığı bir doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can isimli iş insanı arasında kavga çıkmıştı. Olayın karakola intikal etmesiyle taraflar birbirinden şikâyetçi olmuş ve ifade vermişti.

Kavga sırasında orada bulunan Esra Sönmezer, yaşananların sorulması üzerine, "Gerekli ifademi karakolda verdim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Güzel başlayan bir gece, anlam veremediğim şekilde tatsız bitti." dedi.