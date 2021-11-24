Cengiz Kurtoğlu işadamını bıçakladı

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Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Servis bıçağını alıp koşarak takip etti. Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini idda ettiği işadamını yüzünden yaraladı.

Cengiz Kurtoğlu, arkadaşı Tolga Yücel'in doğum günü partisine katılmak için onun evine geldi. Masada işadamı Mustafa Can isimli bir de işadamı vardı. İddiaya göre Masada bir anda tansiyon yükseldi.

BIÇAĞI ALARAK CAN'A KOŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, işadamı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi. Kurtoğlu masadan servis bıçağını aldığı gibi koşarak Can'a doğru gitti. Elindeki bıçağı ile hamle yaptı.

"BIÇAKLA DEĞİL TIRNAKLA YARALANDI"

Ünlü müzisyen işadamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro'da ifade verdi. Kurtoğlu, işadamı Can'la ilgili olarak "uyarmama rağmen sanatçılara hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı" iddiasında bulundu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.