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Eşref Hamamcıoğlu, listelerini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi

Eşref Hamamcıoğlu, listelerini divan kuruluna teslim etti

Türk Telekom Stadı'na gelen Hamamcıoğlu, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a teslim etti.

Adaylık başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, yönetim kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seçimleri iptal etmesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Maalesef bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray Spor Kulübü, tüzüğe göre yönetilir. Tüzükte de maddeler çok açık. Bir pandemi gerçeği olmasına rağmen seçim kararının iptal edilmesi bu şekilde olmamalıydı. Mutlaka kanuni gerekçelere dayandırılmalıydı. Sonrasında ikinci başkanın (Abdurrahim Albayrak) demeçleri Galatasaray'a hiç yakışmamıştır. Galatasaray camiasının fertleri olarak bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, camiada çok gerginliğe sebebiyet verdi. Bölünmelere neden olacaktır. Bu zihniyetin bir an önce değişmesi lazım. Yıllardır bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Ben yaptım oldu ile yürümez. Bu, Galatasaray'ın örf, adet ve tüzüğüne karşı yapılmış bir darbedir. Bunu da şiddetle kınıyoruz."

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmayacağını açıklamasını değerlendiren Hamamcıoğlu, "Kendi tasarrufudur ama biz yeniden aday olup seçime girmesini çok isteriz. Bu onun sağlığının iyiye gittiğini gösterir. Bu da hepimiz için sevindirici bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Divan kurulunun seçimin iptal edilmesinden sonra yaptığı açıklamayı yerinde bulan, yönetim kurulunun bu açıklamaya verdiği tepkiyi eleştiren Hamamcıoğlu, "Seçimin organizasyonu divan kurulunda olsa da fiziki operasyon kulüp yönetiminin genel sekreterliğine ait. Burada kimse birbirinin işine karışmıyor. Sadece divan, nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikir veriyor. Gönül isterdi ki yönetim kurulu bu kararı almadan öne başkan adayları ve divan kurulu üyeleriyle bu kararı tartışsın, en doğru kararı versin. Maalesef böyle olmadı. Keşke bu karar alınmadan istişare edilseydi." şeklinde görüş belirtti.

Salgın koşullarının haziran ayında da devam etmesinin beklendiğini aktaran Eşref Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Haziran ayında seçimlerin riskli olacağı bir gerçek. Seçime katılacaklar, seçimde çalışacaklar için risk olacaktır. Ayrıca katılım düşük olabilir. Ancak seçim kararı ilan edildiğinde de aynı şartlar vardı. Yönetim kurulu, pandemi nedeniyle seçimin iptal gerekçesini keyfi karardan ziyade mutlaka İçişleri Bakanlığının bir genelgesine veya Valiliğin bir yazısına dayandırarak almalıydı. Camiadaki sıkıntı buradan çıkıyor. Bu, keyfi bir karardır. Yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdiği tepki de bunun en büyük göstergesidir. Bundan en çok şikayet eden sevgili Abdurrahim Albayrak, haziranda seçimi yaptıracağını söylüyor ama iptal kararının altında imzası olanlardan biri de o. Burada çok büyük bir çelişki var. Camiaya şeffaf olarak mesajın verilmemesi çok sıkıntı oluşturmaktadır."

Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı, seçimin iptali durumunda adaylık süreçlerinin yeniden başlayacağını dile getirerek, seçimin salgından dolayı Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu yerine lise bahçesinde veya Türk Telekom Stadı'nda yapılabileceğini kaydetti. Hamamcıoğlu, seçim yerinin değişmesi için camiada uzlaşma sağlanması gerektiğini vurguladı.

Eşref Hamamcıoğlu'nun aday yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Cenk Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz ve Ecem Tezel Aldanmaz yer aldı. Yönetim kurulu yedek listesi ise Murat Karaman, Yusuf Mutlu Yıldız, Tan Bilge, Mesut Gümüştaş ve Pelin Öztekin'den oluştu.

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