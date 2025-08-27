Habertürk
        Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? Kanal D Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Eşref Rüya yeni sezon tarihi açıklandı mı?

        Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? Kanal D Eşref Rüya ne zaman başlıyor?

        Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımını Tims&B'nin üstlendiği dizi Eşref Rüya, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını yaptığı dizi, usta yönetmen Uluç Bayraktar tarafından çekiliyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyan yapım, gündeme geldi. İzleyiciler "Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

        Giriş: 27.08.2025 - 18:35 Güncelleme: 27.08.2025 - 18:35
        1

        Eşref Rüya, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Tims&B imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümleri bekleniyor. Seyirciler, Kanal D’nin yapımı için sezon tarihini araştırıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Eşref Rüya yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizi setinin önümüzdeki günlerde başlaması, 2. sezonunun ise Eylül ayının ikinci haftasından sonra yayınlanması bekleniyor.

        3

        SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

        Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı.

        4

        Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu denedi ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlı oldu. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi.

        5

        Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşti.

        Görseller: Kanal D

