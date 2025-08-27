Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Wilfried Singo için KAP açıklaması: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Wilfried Singo için KAP açıklaması: İstanbul'a geliyor!

        Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Savunmaya önemli bir takviye yapan sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyu bu gece İstanbul'a getirecek.

        Giriş: 27.08.2025 - 20:26 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı.

        Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki savunmacı Wilfried Singo için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı.

        Fildişili stoper ile de el sıkışan Galatasaray, genç oyuncuyu İstanbul'a getiriyor.

        Wilfried Singo bu gece 00.30'da sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da olacak.

        KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

        Galatasaray, Wilfried Singo transferi için açıklama yaptı!

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

        Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Singo, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 699 dakika sahada kaldı. Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"