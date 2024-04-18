Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sahneye çıktı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunundaki meşhur 'Popriçin' rolüyle, Ankara'da seyircilerin karşısına çıktı
Giriş: 18.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:07
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Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı seçilerek göreve başlamıştı.
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Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra tiyatro çalışmalarını da sürdürüyor. Beşikçioğlu, başkan seçilmesinden sonra ilk kez tiyatro oyunu için sahneye çıktı.