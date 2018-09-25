2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adayı olan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na 4. adaylığında ev sahipliğini almak için bekliyor. EURO 2024'e yeni ve modern statları ile devletin güçlü desteğini de arkasına alarak aday olan Türkiye, Almanya ile ev sahipliği için yarışıyor. Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024 ev sahipliğini kazanacak ülke, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek organizasyonda açıklanacak. İşte adaylıkla ilgili tüm detaylar...
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Türkiye, 9 şehirdeki 10 modern statla turnuvayı düzenlemek istiyor. Organizasyon öncesinde, Türkiye'nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor. Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8'i kullanımda. UEFA'ya teslim edilen dosyada, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı, yeniden inşa edilecek Ankara'daki stadın da turnuva için hazır olacağı bildirildi. Antalya Stadı'nda ise iyileştirme çalışmalarının yapılacağı taahhüt edildi.
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EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA'ya gönderilen dosyada yer aldı.
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İSTANBUL'DAN ATATÜRK OLİMPİYAT VE TÜRK TELEKOM
Türkiye Futbol Federasyonunun, UEFA'ya verdiği dosyada İstanbul'dan 2 stat yer alıyor. EURO 2024 için yeniden inşa edilmesi planlanan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 92 bin 208 kişi kapasiteli olması planlanıyor. Yeniden inşa edilecek bu stadın, sahaya daha da yaklaşacak tribünleri, etkileyici akustiği ve futbolcu tüneli ile karma bölümü görebilen ağırlama alanları sayesinde eşsiz bir seyirci deneyimi sunacağı açıklandı. Atatürk Olimpiyat Stadı, 191 locayı da içinde barındıracak.
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Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı ise mevcut statlar içerisinde ilk açılan stat olma özelliğini taşıyor. Türk Telekom Stadı 53 bin 611 kapasitesinin yanı sıra Türkiye’nin en büyük VIP alanı bulunan stadı özelliğine de sahip.
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ANKARA'YA YENİ STAT
Yıkımına devam edilen Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yeniden inşa edilerek 2021 yılına yetiştirilmesi planlanıyor. Ankara'da açılacak yeni stadın kapasitesi ise 65 bin 307 olacak.
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ANTALYA'DA İYİLEŞTİRME YAPILACAK
2015 yılında açılan Antalya Stadı, EURO 2024 için iyileştirme yapılacağı açıklanan tek stat. EURO 2024 için geliştirmeler yapılacak stat, 43 bin 616 futbolsevere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Statta 52 loca da bulunuyor.
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BURSA
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlardan biri olan Bursaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, "Timsah" şeklindeki yeşil çatısı ile dikkati çekiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın seyirci kapasitesi 43 bin 761.
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ESKİŞEHİR
Açılışı 2016'da yapılan Yeni Eskişehir Stadı, Türkiye'nin aday statlarından bir tanesi. A Milli Futbol Takımı'nın bazı maçlarını da oynadığı stat 34 bin 930 futbolseveri ağırlayabiliyor.
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GAZİANTEP
Dünyanın en eski kesintisiz yerleşim alanlarından biri olan Gaziantep de Avrupa Futbol Şampiyonası için hazır durumda. Zengin mutfağı ve tarihi ile futbolseverleri bekleyen Gaziantep, geçen yıl UEFA standartlarındaki modern stadına kavuştu. Seyirci kapasitesi 35 bin 219 olan Gaziantep Stadı, 54 locayı da bünyesinde bulunduruyor.
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KOCAELİ
Bu yıl açılışı yapılan Kocaeli Stadı, aday statlar içerisinde en düşük seyirci kapasitesine sahip stat özelliğini taşıyor. TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadı, 34 bin 712 kapasiteli.
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KONYA
Eskişehir gibi Konya da A Milli Takım'ın maçlarına ev sahipliği yapan şehirlerden biri. EURO 2024 adaylığı şehirlerinden olan Konya, 2014 yılında açılan stadında 37 bin 829 seyirci kapasitesiyle futbolseverleri bekliyor.
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TRABZON
Karadeniz Bölgesi'ndeki tek aday şehir Trabzon, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Trabzonspor ile futbol coşkusunu yıllardır yaşıyor. Açılışı 2016'da yapılan Medical Park Stadı 43 bin 223 seyirci kapasitesine sahip.
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ADAYLIK SERÜVENİ
Daha önceki 3 adaylığında başarılı olamayan Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için de aday olmuş, sonra ise adaylıktan çekilmişti. EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012 ve EURO 2016'ya tek başına adaylık başvurusu yaptı.
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EURO 2008'DE FİNAL OYNAMASINDA KAYBETTİK
Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu.
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Türkiye-Yunanistan adaylığının yanı sıra Avusturya-İsviçre, Bosna Hersek-Hırvatistan, Danimarka-Finlandiya-Norveç-İsveç ve İskoçya-İrlanda ortak başvuru yaparken, Macaristan ve Rusya ise tek başlarına aday oldu.
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Yedi adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Rusya, Macaristan ve Bosna Hersek-Hırvatistan ortaklığı ön elemeyi geçemedi ve ilk tur oylamaya dahil edilmedi. İlk tur oylama sonunda Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya- İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi ve Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı.
Finalde EURO 2008 organizasyonu Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi.
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EURO 2012'YE İLK KEZ TEK BAŞINA ADAY!
Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu. EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı. Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı.
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EURO 2016 KIL PAYI KAÇTI
Türkiye, UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetti. 24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'ya ev sahipliği yapmak üzere beş ülkeyi temsil eden dört başvuru yapıldı.
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Türkiye Futbol Federasyonunun Şubat 2009'da resmi başvuruda bulunduğu turnuvayı düzenlemek için Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken Norveç ile İsveç ortak adaylık başvurusunda bulundu.
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İsveç ve Norveç hükümetlerinin organizasyona finansal destek sağlamayacaklarını ülke futbol federasyonlarına bildirmesinin ardından İsveç-Norveç ortaklığı adaylıktan çekildiğini açıkladı.
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Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.
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EURO 2020'YE ADAY OLUNDU, SONRA VAZGEÇİLDİ
Türkiye, UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) da aday oldu. TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı, EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıklanmıştı.
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BU KEZ FAZLASIYLA HAZIRIZ
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye'nin ev sahipliği için bu kez fazlasıyla hazır olduğunun altını çizerek şöyle konuşmuştu:
"Bu kez biz fazlasıyla hazırız. Çünkü sözlerimizin ve yükümlülüklerimizin de ötesine ulaştık. Bu mücadeleyi başka bir ülkenin üstlenmesi adına değişim istiyoruz. Rusya, Dünya Kupası'nı ilk kez ve en başarılı şekilde düzenledi. Türkiye de niye ilk kez ve en başarılı şekilde Avrupa Şampiyonasını düzenleyemesin?"
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Türkiye'nin coğrafik konumuna da değinen UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcı, Türk Hava Yolları'nın gün geçtikçe büyüdüğünü ve yaklaşık 200 farklı noktaya uçtuğunu belirterek, turnuvanın farklı noktalara da yayılması için bunun fırsat olduğunu ve Türkiye'nin her açıdan turnuvayı düzenlemeye hazır olduğunun altını çizmişti.
Servet Yardımcı, "Şimdi geleneksel bir Avrupa ülkesi yerine Türkiye'nin bu büyük organizasyonu düzenleme ayrıcalığını üstlenme zamanı olmalı." vurgusunu yapmıştı.
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