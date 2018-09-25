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BU KEZ FAZLASIYLA HAZIRIZ

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye'nin ev sahipliği için bu kez fazlasıyla hazır olduğunun altını çizerek şöyle konuşmuştu:

"Bu kez biz fazlasıyla hazırız. Çünkü sözlerimizin ve yükümlülüklerimizin de ötesine ulaştık. Bu mücadeleyi başka bir ülkenin üstlenmesi adına değişim istiyoruz. Rusya, Dünya Kupası'nı ilk kez ve en başarılı şekilde düzenledi. Türkiye de niye ilk kez ve en başarılı şekilde Avrupa Şampiyonasını düzenleyemesin?"