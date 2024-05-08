Eurovision'a epilepsi uyarısı tepkisi

İSVEÇLİ GRUBA TEPKİ

Özellikle 'Unforgettable' adlı şarkılarıyla İsveç'i temsil eden Marcus & Martinus'un ön sahne şovu eleştirilerin hedefi oldu.

Seyirciler, sosyal medya üzerinden; "İsveç'in Eurovision performansı epilepsi nöbeti geçirtecek", "İsveç'ten sağlam bir giriş daha ama bu sahneleme ve ışık gösterisi hastalara göre değil" gibi yorumlar yaptı.