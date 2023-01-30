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Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi bilinen bir gerçek. Her rengin insanların üzerinde bıraktığı farklı etkiler bulunuyor ve uzmanlar renk tercihi yaparken dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Araştırmalar ev dekorasyonunda tercih edilen renklerin insan psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu öne sürüyor. Buna göre renk konusunda tercihlerde özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Uyum, denge ve huzur için evde kullanılan renkleri dikkatli bir şekilde seçilmesi oldukça önemli.

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  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    RENK SEÇİMLERİ RUH HALİNİ ETKİLİYOR!

    Uzmanlara göre evinizin dekorasyonu ve kullandığınız renkler, huzurunuzu büyük ölçüde etkiliyor. Çinlilere özgü 'feng shui'ye göre evinizde kullandığınız mobilyalar ve dekor, modunuzu olumlu ya da olumsuz olarak etkiliyor.
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    ABD'deki Minnesota Üniversitesi, birinci sınıfa giden 30 öğrenci ile bir çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, kırmızı renkteki bir odanın yeşil renkteki bir odaya kıyasla öğrencilerin stres seviyesini artırdığı gözlemlendi.

    İşte ruh sağlığınıza iyi gelen ve modunuzu yükselten renkler...
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    Yeşil

    Doğa ile özdeşleştirilen yeşilin stres seviyelerini azalttığı ve pozitif duyguları teşvik ettiği biliniyor. Pastel tondaki yeşil renklerin ise odaklanma süresini ve verimliliği artırdığı öne sürülüyor.
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    Mavi

    Mavi gibi soğuk renklerin sakinleştirici bir etkisi olduğu düşünülür. Kan şekerini düşürme ve uykusuzluğu engellemede etkili olan mavi renkler, yatak odası için mükemmel bir renk olabilir.
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    Açık pembe ya da pembe

    30 öğrencinin katıldığı araştırmada pembe tonlarının stres seviyesini azaltabildiği gözlemlendi. İsviçre’deki hapishanelerde mahkumların pembe odalara yerleştirildiği ve psikologların ofislerini özellikle pembe seçtiği belirtiliyor.
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    Beyaz

    Temizlik ve tazelikle ilişkilendirilen beyaz, aynı zamanda sakinlik ve huzur veriyor. Genel anlamda beyaz olarak nitelendirilse de koyu beyazlardan veya grilerden kaçınmakta fayda var.
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    BU RENKLERDEN UZAK DURUN!

    Araştırma sonuçlarına göre psikolojiyi kötü etkileyen renkler ise şöyle;
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    Kırmızı

    Kırmızı oldukça güçlü ve baskın bir renk. Ancak bu rengin, stres, anksiyete ve öfkeyi tetiklediği vurgulanıyor.
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

    Gri

    Nötr bir renk gibi görünse de gri ne eviniz ne de yatak odanız için ideal bir renk değil. Gri genellikle kasvet, soğukluk ve depresyonla ilişkilendiriliyor. Gri, özellikle endüstriyel alanlarda sıklıkla kullanılan bir renk.
  • Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler ne hissettiriyor?

     

     

    Parlak sarı

     

    Heyecan, mutluluk ve Güneş ışığıyla ilişkilendirilen parlak sarı, uzmanlara göre ev dekorasyonu için uygun bir renk değil. Parlak sarının uyumaya çalışırken verimsiz olabileceği savunuluyor.

     
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