KKTC'nin başkenti Lefkoşa’nın Gönyeli bölgesinde, Erbay T. isimli şüpheli, akşam saatlerinde kiracısı olan T.D. (23) isimli genç kızın evine giderek tecavüz teşebbüsünde bulundu. Kendisini savunan genç kız T.D., boğuşma sırasında birçok yerinden yaralandı. T.D.'nin çığlıkları üzerine korkup kaçan ev sahibi Erbay T., olaydan sonra polis tarafından yakalanarak tutuklanıp Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRESİNCE TUTUKLU

İHA'da yer alan habere göre mahkeme, tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından yargılanan Erbay T.’yi, soruşturmasının tamamlanması için, 3 gün tutuklu kalması emrini verdi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.