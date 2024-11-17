Eva Longoria ABD'yi terk etti: Taşınmamın Donald Trump'la bir ilgisi yok
ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini söyleyen Sharon Stone, Cher ve Barbra Streisand gibi isimlerin ne yapacağı merakla beklenirken, Eva Longoria'dan şaşırtan bir taşınma hamlesi geldi. Longoria "Taşınmamın Trump'la bir ilgisi yok" dedi
ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından gözler, Demokrat aday Kamala Harris'i destekleyen ünlü isimlere çevrildi. Trump aleyhine verdikleri demeçlerde, Trump'ın kazanması durumunda ABD'yi terk edeceğini söyleyen ünlüler içi seçim sonrasında ne yapacakları merak konusu oldu.
Tüm bu tartışmanın ortasında ABD'yi terk eden ünlü oyuncu Eva Longoria, ülkeden neden ayrıldığı konusunda açıklama yapmak zorunda kaldı.
49 yaşındaki oyuncu, kendisinin ve ailesinin şu anda ABD dışında yaşadıklarını duyururken, artık zamanlarını Meksika ve İspanya arasında gidip gelerek geçirdiklerini belirtti.
Bu taşınmayla ilgili birden fazla neden öne süren oyuncu, California'daki hayatının bölümünün artık bittiğini açıkladı.
Taşınma, Donald Trump'ın seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra geldi ve zamanlama, Eva Longoria'nın siyasi nedenlerden dolayı ülkeyi terk ettiğine dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak Behind the Table adlı podcast yayınına katılan Longoria, bu söylentileri yalanladı.
"Lütfen onlara İspanya'ya Donald Trump yüzünden taşınmadığımı bildirir misiniz?" diyen ünlü oyuncu, neredeyse üç yıldır Avrupa'da çalıştığını belirtti.
"İnsanlar dikkat çekmek için bazı tıklama tuzağı işlerine yöneliyor, bu da beni çok üzüyor" diyen Longoria, taşınma nedeninin iş olduğunu vurguladı.
Ünlü oyuncu, “Bu yüzden Avrupa'dayım. Siyasi ortam nedeniyle ayrılmadım. İşim beni oraya götürdüğü için ayrıldım" ifadesini kullandı.