Eva Longoria ABD'yi terk etti: Taşınmamın Donald Trump'la bir ilgisi yok

49 yaşındaki oyuncu, kendisinin ve ailesinin şu anda ABD dışında yaşadıklarını duyururken, artık zamanlarını Meksika ve İspanya arasında gidip gelerek geçirdiklerini belirtti.

Bu taşınmayla ilgili birden fazla neden öne süren oyuncu, California'daki hayatının bölümünün artık bittiğini açıkladı.

Taşınma, Donald Trump'ın seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra geldi ve zamanlama, Eva Longoria'nın siyasi nedenlerden dolayı ülkeyi terk ettiğine dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak Behind the Table adlı podcast yayınına katılan Longoria, bu söylentileri yalanladı.