"BEYNİM YIKANDI"

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Evan Rachel Wood, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken aşk yaşamaya başladığı ve bir yıl sonra ayrıldığı Marilyn Manson'ın kendisini yıllarca taciz ettiğini açıklamıştı.

Oyuncu Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren Wood, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Istismarcımın adı Brian Warner. Dünyanın bildiği adıyla; Marilyn Manson... İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım.