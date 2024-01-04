Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika açıklandı: 2024 evde bakım maaşına zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2024 evde bakım maaşı zammı Evde bakım maaşı 2024 memur maaş zammının belli olmasıyla zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam kesinleşti. Bu kapsamda yeni evde bakım maaşı aylığı da belli oldu. İşte, "2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 04.01.2024 - 00:49 Güncelleme: 04.01.2024 - 00:49 facebook

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Memur maaş zammı ile beraber pek çok ekonomik kalem de etkileniyor. 3 Ocak'ta açıklanan zam oranlarının ardından yeni zamlı evde bakım maaşları da belli oldu. Peki, 2024 Ocak evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

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MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 2.93, yıllık enflasyonu da yüzde 64.77 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Mevcut kanuna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL olacak.