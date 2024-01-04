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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika açıklandı: 2024 evde bakım maaşına zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2024 evde bakım maaşı zammı

        Evde bakım maaşı 2024 memur maaş zammının belli olmasıyla zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam kesinleşti. Bu kapsamda yeni evde bakım maaşı aylığı da belli oldu. İşte, "2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 00:49 Güncelleme: 04.01.2024 - 00:49
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        1

        Memur maaş zammı ile beraber pek çok ekonomik kalem de etkileniyor. 3 Ocak'ta açıklanan zam oranlarının ardından yeni zamlı evde bakım maaşları da belli oldu. Peki, 2024 Ocak evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

        2

        MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 2.93, yıllık enflasyonu da yüzde 64.77 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.

        Mevcut kanuna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL olacak.

        3

        2024 YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım maaşına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Buna göre; Temmuz 2023 döneminde 5 bin 98 TL olan evde bakım desteği 2024 Ocak itibarıyla 7 bin 638 TL olacak.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        5

        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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