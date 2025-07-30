Her gün dokunduğunuz eşyalar mikrop saçıyor olabilir. Buzdolabı, kumanda, havlular, hatta çamaşır makinesi bile… Evde hijyeni tam sağlamak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte her evde mutlaka göz önünde bulundurulması gereken detaylar…

EVİNİZDEKİ GİZLİ MİKROP YUVALARI SAĞLIĞINIZI TEHDİT EDİYOR

Günlük yaşamda hijyenik olduğunu düşündüğümüz birçok alan, aslında bakteri ve mikroplar için ideal birer yuva olabilir. Temizlik alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, sağlığınızı korumak adına büyük önem taşıyor. İşte evinizin en çok ihmal edilen mikrop kaynakları ve almanız gereken önlemler:

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BUZDOLABI

Buzdolabı, hijyen açısından özen gerektiren alanlardan biridir. Raflar, kapı bölmeleri ve iç yüzeyler en az birkaç ayda bir sıcak sabunlu suyla silinmelidir. Kötü kokular için; yarı yarıya su ve sirke karışımı etkili bir çözümdür. Alternatif olarak kabartma tozu ve su karışımı da kullanılabilir. Temizlik sonrası buzdolabını birkaç saat açık bırakarak havalandırmayı unutmayın. Dökülen gıdalar ise hemen temizlenmelidir.

YATAK ODASI

Yatak çarşafları haftada bir, sıcak suyla yıkanmalıdır. Hasta bireylerin bulunduğu evlerde bu sıklık artırılmalıdır. Dışarıda kullanılan kirli giysilerle evdeki temiz kıyafetler ayrı yıkanmalıdır. Ayrıca yatak odasında yemek yenmemeli, kırıntıların mikrop oluşumuna yol açabileceği unutulmamalıdır.

SALON Salon eşyaları, birçok kişinin temas ettiği alanlar oldukları için sık sık dezenfekte edilmelidir. Kumandalar, telefonlar ve sehpalar dezenfektan mendillerle temizlenebilir. Düz ekran televizyonlar için mikrofiber ve hafif nemli bezler kullanılmalıdır. Halı ve koltuklardaki kırıntılar süpürülmeli, dökülen şeyler anında silinmelidir. REKLAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ Temizliğin merkezinde yer alan çamaşır makineleri de mikrop barındırabilir. Haftada bir kez, boş çalıştırılarak çamaşır makinesi temizleyicisi karışım eklenmelidir. Ayrıca yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma, mikropları yok etmek açısından etkilidir. ÇOCUK ODASI Çocukların odaları haftalık olarak dezenfekte edilmelidir. Oyuncaklar, beşikler ve tüm yüzeyler özellikle dikkatle silinmelidir. Plastik oyuncaklar dezenfektanla silindikten sonra mutlaka temiz, ıslak bir bezle durulanmalıdır. En az 30 saniyelik temas süresi sağlanmalıdır. HAVLULAR Kişisel havlular haftada bir yıkanabilir. Ancak evde hasta varsa her kullanımdan sonra yıkamak gerekir. Egzersiz sonrası havlular da hemen yıkanmalıdır. El ve misafir havluları daha sık değiştirilmelidir. Havluların nemli havalarda dışarıda kurutulması önerilmez; kuruma süresi uzayabilir ve bakteri oluşumu hızlanabilir.

KORİDORLAR VE HALILAR Ayakkabılarla eve girmek, dış ortamın mikroplarını içeri taşır. Bu yüzden ayakkabılar kapı önünde çıkarılmalı, çıkarılmıyorsa halılar haftalık olarak süpürülmeli ve zeminler silinmelidir. Bu basit önlem, evin genel hijyen seviyesini önemli ölçüde artırır. REKLAM TRABZANLAR VE KAPI KOLLARI Elle sık temas edilen yüzeyler haftalık olarak dezenfekte edilmelidir. Musluklar, ışık düğmeleri, kapı kolları ve merdiven trabzanları en çok mikrop barındıran alanlardandır. Özellikle evde hasta biri varsa, temizlik sıklığı artırılmalıdır. ÇALIŞMA MASASI Ofis veya çalışma masasında bulunan klavye, fare ve telefon gibi ekipmanlar düzenli olarak silinmelidir. Araya sıkışan kırıntılar silkelenmeli, ardından dezenfektan bezle detaylı bir temizlik yapılmalıdır. Bilgisayar ekranı ise mikrofiber bezle temizlenmelidir. Ortak kullanılan ekipmanlarda hijyen daha da önem kazanır. MUTFAK LAVABOSU VE SÜNGERLER Mutfak lavabosu, banyodan bile daha fazla mikrop içerebilir. Her gün bir fırça yardımıyla dezenfekte edilmelidir. Süngerler ise mikrop yuvasıdır; ıslak süngerleri her gün 2 dakika mikrodalgaya koymak, zararlı bakterileri büyük ölçüde yok eder.