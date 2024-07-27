Evlenmeden çocuk sahibi olan ünlüler
Türk ve yabancı birçok ünlü hamilelik dönemlerinde evlendi. Bu tercihleri, akıllara; "Hamilelik olmasaydı acaba nikâh masasına otururlar mıydı?" sorusunu getiriyor. Cevap belki evet, belki de hayır... Bunu bilemeyiz ama evlenirken nikâh masasına çift olarak değil, aile olarak oturduklarını biliyoruz. O ünlülerin kim oldukları haberimizde...
GONCA VUSLATERİ
8 aylık hamileyken Levent Yaşar ile 20 Mart 2024'te evlenen Gonca Vuslateri, 27 Nisan 2024'te kızı Asya'yı dünyaya getirdi.
EZGİ MOLA
8 Mayıs 2023'te uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, 23 Kasım'da oğlu Can'a kavuştu.
DEMET EVGAR
17 Mart 2022'de Levent Babataş ile evlenen Demet Evgar, 8 Ağustos 2022'de kızı Mavi'yi kucağına aldı.
AHU YAĞTU
10 Mart 2012'de Cem Yılmaz ile evlene Ahu Yağtu, 2 Ağustos 2012'de oğlu Kemal Yılmaz ile annelik duygusunu tattı.
SEDA SAYAN
1990'nın başlarında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan, 30 Ağustos 1990'da oğlu Oğulcan Engin'i doğurdu.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
28 Temmuz 2011'de Onur Saylak ile evlenen Tuba Büyüküstün, 19 Ocak 2012'de ikiz kızları Maya ve Toprak'ı dünyaya getirdi.
FEYZA AKTAN
8 Mart 2018'de Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan, 30 Nisan 2018'de oğlu Kuzeyi doğurdu.
BERGÜZAR KOREL
Ağustos 2009'da Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, şubat 2010'da oğlu Ali'yi kucağına aldı.
WILMA ELLES
26 Aralık 2014'te Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, 23 Temmuz 2015'te ikizleri Milat ve Melodi'yi dünyaya getirdi.
PELİN KARAHAN
24 Haziran 2014'te Bedri Güntay ile evlenen Pelin Karahan, 29 Aralık 2014'te oğlu Ali'ye kavuştu.
HÜLYA AVŞAR
7 Ağustos 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Hülya Avşar 15 Ocak 1998'de kızı Zehra Çilingiroğlu'nu dünyaya getirdi.
PINAR TEZCAN
Ağustos 2009'da Kerem Özçapkın ile evlenen Pınar Tezcan, 30 Ocak'ta kızı Derin'i doğurdu.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
18 Eylül 2021'de Burak Yamantürk ile evlenen Özge Özpirinçci, 30 Kasım 2021'de kızı Mercan'ı kucağına aldı.
SİBEL CAN
Mayıs 2000'de Sulhi Aksüt ile evlenen Sibel Can, 12 Ağustos'ta Emir Aksüt'ü dünyaya getirdi.
SEÇKİN PİRİLER
24 Mart 2010'da Kaan Tangöze ile evlenen Seçkin Piriler, 13 Eylül 2010'da oğlu Volkan Tangöze'yi doğurdu.
GÜLŞEN
10 Haziran 2016'da Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen, 11 ocak 2017'de oğlu Azur Benan'ı kucağına aldı.
IŞIN KARACA
30 Mayıs 2011'de Sedat Doğan ile evlenen Işın Karaca, 18 Eylül 2011'de kızı Mia'yı doğurdu.
EMİNA TÜRKCAN
13 Ocak 2008'de Mustafa Sandal ile hayatını birleştiren Emina Türkcan, 8 Ağustos 2008'de dünyaya getirdi.
NURGÜL YEŞİLÇAY
26 Ekim 2004'te Cem Özer ile evlenen Nurgül Yeşilçay, 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'a kavuştu.
AKASYA ASILTÜRKMEN
17 Temmuz 2016'da Serdar Özerman ile evlenen Akasya Asıltürkmen, 4 Kasım 2016'da kızı Pare'yi dünyaya getirdi.
ŞEYLA HALİS
29 Ocak 2010'da Bekir Çiçek Demir ile evlenen Şeyla Halis, 12 Mart 2010'da kızı Selin'i kucağına aldı.
ECE DOĞULU
18 Aralık 2007'de Ozan Doğulu ile dünya evine giren Ece Doğulu, 24 Mayıs 2008'te ilk kızları Arya'yı dünyaya getirdi.
YILDIZ ASYALI
23 Kasım 2015'te Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı, 15 Haziran 2016 da kızı Ayşe Mira'yı doğurdu.
Karnı burnundayken evlenen yabancı ünlüler ise şöyle;
ALICIA KEYS
31 Temmuz 2010'da Swizz ile evlenirken 7 aylık hamile olan Alicia Keys, Eylül 2010'da oğlu Egypt Daoud'u kucağına aldı
HEIDI KLUM
10 Mayıs 2005'te Seal ile evlenen Heidi Klum, 12 Eylül 2005'te oğlu Henry Günther ile hayatına yeni bir anlam kazandırdı.
MIRANDA KERR
23 Temmuz 2010'da Orlando Bloom ile evlenen Miranda Kerr, 6 Ocak 2011'de oğlu Flynn Christopher Bloom'u doğurdu.
JESSICA ALBA
19 Mayıs 2008 Cash Warren ile evlenen Jessica Alba, 7 Haziran 2008'de kızı Honor Marie Warren dünyaya geldi.
JENNIFER GARNER
Haziran 2005'te Ben Affleck ile evlene Jennifer Garner, 1 Aralık 2005'te Violet Anne Affleck adını verdikleri kızları doğdu.
HALLE BERRY
13 Temmuz 2013'te Olivier Martinez ile evlenen Halle Berry, Ekim 2013'te oğlu Maceo-Robert Martinez'e kavuştu.
UMA THURMAN
1 Mayıs 1998'de Ethan Hawke ile evlenen Uma Thurman, 8 Temmuz 1998'de kızı Maya Hawke'yi dünyaya getirdi.