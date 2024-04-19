Evlerinizdeki o soruna son! Banyo küfünden kurtulmak için 3 etkili yöntem!

KARBONAT VE ÇAMAŞIR SUYU KULLANARAK KÜF ÇIKARMA

1 ölçü çamaşır suyu ile 2 ölçü suyu karıştırın. Karışımı spreyli bir şişeye boşaltın. Çamaşır sulu karışımı küf olan bölgeye sıkın ve o bölgeyi kurumaya bırakın. Karışımı ikinci kere sıkın ve bölgeyi bir fırçayla ovalayın. Daha sonra durulayın ve küf geçene kadar bu işlemi tekrarlayın. Tüm küfü çıkaramazsanız silikon tabancası kullanarak silikonlu ya da derzli yerleri yenileyebilirsiniz.