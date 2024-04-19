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        Haberler Yaşam Evlerinizdeki o soruna son! Banyo küfünden kurtulmak için 3 etkili yöntem!

        Evlerinizdeki o soruna son! Banyo küfünden kurtulmak için 3 etkili yöntem!

        Küf, ilk başta küçük bir nokta olarak ortaya çıkabilir ve zamanla göze hoş görünmeyen, kötü bir hâl alabilir. Öyle ki bazen sağlığı tehdit eden bir duruma da dönüşebilir. Fakat küfü çok basit bir şekilde evinizdeki malzemelerle temizleyebilirsiniz! İşte, sizin için evinizdeki banyo küfünden kurtulmanın 3 etkili yöntemi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:26
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        1

        Başlı başına bir problem haline gelen evlerdeki küf sorunu, sağlığı tehdit eden bir durum olabilir. Küf, nemli ortamlarda kolaylıkla yayılarak hem yapısal hasara yol açabilir hem de solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Fakat evlerinizdeki bu sorundan kurtulmanın etkili yolları var. İşte size evinizdeki küf problemini çözmek için üç etkili yöntem…

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        KARBONAT VE ÇAMAŞIR SUYU İKİLİSİ!

        Küfün büyük kısmını temizlemek için sabunlu ve karbonatlı sıcak su kullanın. Karbonat, buhar çıkarmayan, hafif bir temizlik maddesidir. Banyonun temizliğinde kullanmak üzere kendi kendine karbonatlı temizleyici yapmak istiyorsanız bu tarifi kullanabilirsiniz:

        Bir tatlı kaşığı sıvı sabun

        Bir su bardağı karbonat

        Birkaç damla uçucu yağ (narenciye, biberiye, lavanta, nane, okaliptüs vb.)

        Macun kıvamına gelmesine yetecek kadar su.

        3

        KARBONAT VE ÇAMAŞIR SUYU KULLANARAK KÜF ÇIKARMA

        1 ölçü çamaşır suyu ile 2 ölçü suyu karıştırın. Karışımı spreyli bir şişeye boşaltın. Çamaşır sulu karışımı küf olan bölgeye sıkın ve o bölgeyi kurumaya bırakın. Karışımı ikinci kere sıkın ve bölgeyi bir fırçayla ovalayın. Daha sonra durulayın ve küf geçene kadar bu işlemi tekrarlayın. Tüm küfü çıkaramazsanız silikon tabancası kullanarak silikonlu ya da derzli yerleri yenileyebilirsiniz.

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        BU İŞE DE YARIYORMUŞ: SİRKE!

        Hafif bir beyaz sirkeyi seyreltmeden spreyli bir şişeye dökün. Sirke hafif asidik özelliğe sahiptir ve nereye sıkarsanız orada küfün oluşmasını büyük ölçüde önler. Sirkeyi, spreyli şişeye koyarken seyreltmeyin çünkü onu tüm gücüyle kullanmanız iyi olacaktır. Dolayısıyla sirkeyi seyreltmemelisiniz.

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        KÜFLÜ YÜZEYİ SİRKE İLE TEMİZLEMEK

        Sirkeyi küflü yüzeylere sıkın ve bir saat bekleyin. Mümkünse bu süre boyunca banyonu havalandırın. Bir saatin sonunda alanı sıcak suyla iyice temizleyin ve yüzeyi havluyla kurulayın. Nemli yüzeylerde küf oluşma olasılığı daha yüksektir, bu nedenle o alanı iyice kuruladığınızdan emin olun.

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        OKSİJENLİ SU İLE KÜF TEMİZLİĞİ

        Yüzde 3’lük oksijenli suyu koyu renkli, spreyli bir şişeye koyun. Işığa maruz kaldığında oksijenli suyun etkisi azalır; etkisinin azalmaması için onu koyu renkli, spreyli şişede sakladığınızdan emin olun. İsterseniz karışımın etkisini artırmak için oksijenli su karışımına biraz sirke de ekleyebilirsiniz.

        7

        Karışımı, küfün olduğu yüzeyin bir noktasında deneyin. Bu yaptığınız deneme ile oksijenli suyun yüzeyde solmaya neden olup olmayacağını anlamış olursunuz. Karışımı tüm küflü yüzeylere sıkın ve oksijenli suyun küfe nüfuz etmesi için 10 ila 20 dakika bekleyin.

        8

        Bu yüzeyleri bir iki saatliğine öylece bırakın. Mümkünse ortamı havalandırın. Çünkü oksijenli suyun çok güçlü ve rahatsız edici bir kokusu vardır. İşlem sona erdiğinde yüzeyi silerek temizleyin.

        Kaynak: wikiHow

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