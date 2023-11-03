Bakan Göktaş duyurdu: İşte 150 bin TL'lik evlilik kredisi detayları!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları sonrasında evlilik kredisi başvuru detayları yeniden gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısının ardından yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği açıklaması sonrasında gözler faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarına çevrilmişti. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?" sorular ve yanıtları...
Gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlayacak düzenlemeyle ilgili detayları duyurdu. Açıklama sonrasında evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. İşte evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları hakkında merak edilenler...
MECLİS'E GELDİ
Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi. Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI
Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:
"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.
Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.