Dostlarıyla birlikte bir restorana giriş yaparak gün boyunca toplantı yapan Evrim Akın ve Aşkım Kapışmak, uzun vadeli yeni proje çalışmalarına şimdiden başladıklarını dile getirirken detaylı bir bilgi vermekten kaçındılar.

Oyunculuğa adım atan Aşkım Kapışmak'ın ilk sinema filmi deneyimi 'Nasipse Olur'un heyecanla vizyona gireceği tarihi beklediğini dile getirirken, Evrim Akın ise 'Güldür Güldür' adlı Show programı ile ekranlarda olmaya devam edeceğini belirtti. Evrim Akın'a sinema filmi projesi olup olmadığı sorulduğunda ise, "Ben sıramı Aşkım'a bıraktım. Benim yerime de oynadı." Sözleriyle, esprili bir dille cevap verdi.

Aşkım Kapışmak, "Oyunculuğun ne kadar zor bir meslek olduğunu işin içine girince daha da iyi görüyorsunuz. Daha önce 'Umutlara Dokunmak' adlı tiyatro oyunuyla, oyunculuk deneyimim olmuştu ama sinema başka bir şey." diyerek, oyunculuğu ve sinemayı ne kadar çok önemsediğini ifade etti. Birlikte objektiflere poz veren Evrim Akın ve Aşkım Kapışmak, daha sonra toplantılarına kaldıkları yerden devam ettiler.