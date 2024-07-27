Evrim Alasya'nın mezun olduğu okulun bahçesini gezerken gözleri doldu

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya ve SHOW TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu ile birlikte memleketi İzmir'i gezdi.

'Kızılcık Şerbeti' yeni sezonunu merakla beklediğini söyleyen Evrim Alasya yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerden Şebnem Bozoklu'nun gelişine çok sevindiğini dile getirdi. Alasya; "Şebnem, benim İzmir'den okul arkadaşım. Kuzenim olarak diziye giriyor olması beni ayrıca sevindirdi" ifadelerini kullandı.

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İzmir Alsancak'ta mezun olduğu ortaokulun bahçesine mezuniyetinden sonra ilk kez giden Evrim Alasya, duygusal anlar yaşarken anıları aklına gelince ağlamamak için kendisini zor tuttu.