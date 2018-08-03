Exeter City - Carlisle United maçı heyecanı

İngiltere 2.Lig maçında Exeter City ile Carlisle United, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Exeter City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Carlisle United, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 293. İddaa'da Exeter City kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Carlisle United kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Exeter City son hafta oynanan Colchester United maçında 1-0 kazandı.

Carlisle United ise Newport County karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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