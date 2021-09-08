Kolay pes etmediğini, hep geleceğe baktığını söyleyen Eyüboğlu, mesleğine ve kariyerine odaklandığını, çalışırken başka hiçbir şey düşünmediğini belirtti.

"ZAMANLA ÖĞRENİYORUZ"



Oyuncu ödün vermek konusundaki soruyu, "Birçok şeyden ödün verdim geçmişte... Değdiği de oldu değmediği de. Yaşayarak öğreniyoruz zamanla" diye yanıtladı.